Kayseri Üniversitesine 5 yıllık "tam akreditasyon" verildi

Güncelleme:
Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Kayseri Üniversitesine, eğitim-öğretim, araştırma ve yönetişim alanlarındaki başarısı nedeniyle 5 yıl süreyle 'tam akreditasyon' verildi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP) kapsamında Kayseri Üniversitesine (KAYÜ), 5 yıl süreyle "tam akreditasyon" verildi.

Rektörlükten yapılan açıklamada, KAYÜ'nün eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetişim alanlarındaki kalite güvencesi uygulamalarıyla 5 yıllık tam akreditasyon elde ettiği, bu sonuçla üniversitenin kalite odaklı yönetim anlayışı ve kurumsal gelişim sürecinin ulusal düzeyde tescillendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, genç bir yükseköğretim kurumu olmasına rağmen, KAYÜ'nün önemli kurumsal ve akademik başarılara imza attığını ifade etti.

KAYÜ'nün gelecek dönemde kalite güvencesi çalışmalarını sürdürerek eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında gelişimini devam ettireceğini dile getiren Karamustafa, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında 5 yıl süreyle tam akreditasyon almaya hak kazanmıştır. Bu büyük başarıda emeği geçen başta öğrencilerimize, akademik ve idari kadromuza, hayırseverlerimize ve tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin. İyiye, daha iyiye, geçmişten ve bugünden öğrenerek, tecrübelerimizle geleceği planlayarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
