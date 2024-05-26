Kayseri Üniversitesi Aşçılık Programı Öğrencileri Bodrum'da Yemek Yarışmasında 11 Madalya Kazandı

Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri, Bodrum'da düzenlenen yemek yarışmasında 11 madalya kazandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Uluslararası Gastro Bodrum 24 Yarışması'nda Kayseri'yi temsil eden Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri 1 altın, 9 gümüş ve 1 bronz madalya aldı.

Yarışmaya, öğretim görevlileri Sinan Kılıçkaya, Tarık Ertürk ve Osman Güner eşliğinde toplam 13 öğrenci katıldı.

Üniversitelerarası Türk Mutfağı Ana Yemek dalında Hamit Emin Yıldız, birinci olurken Kayseri Mutfağı, Gacer ekmeğiyle de gümüş madalya kazandı.