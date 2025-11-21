Haberler

Kayseri, Suriçi Camikebir Projesi ile Ödül Aldı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesi ile KentFest 2025'te 'En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye' ödülüne layık görüldü. Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin tarihine sahip çıkan projede elde ettikleri başarıyı tüm Kayseri halkına atfetti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) tarafından düzenlenen KentFest 2025 Belediye Ödülleri'nde, Büyükşehir Belediyesi, Suriçi Camikebir Kentsel Dönüşüm Projesiyle "En İyi Tarihi Alan Dönüşümü Yapan Belediye" ödülünü aldı.

İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilen törende teslim alınan ödül, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a makamında takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, başarının tüm Kayseri'ye ait olduğunu ifade etti.

Geleceği inşa ederken tarihini de sahip çıkan şehircilik anlayışıyla Kayseri'yi daha ileriye taşımaya devam ettiklerini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehrimizin tarihine sahip çıkan bu özel ödülü, tüm hemşehrilerimiz adına gururla aldık. İlk etabını 950 milyon lira bütçeyle hayata geçirdiğimiz bu projede, tarihi dokuyu koruyarak modern ve yaşanabilir alanlar oluşturmak için ortaya büyük bir irade ve vizyon koyduk. Bu değerli ödülü almamızda emeği bulunan Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığımıza, tüm çalışma arkadaşlarıma ve her zaman yanımızda olan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
