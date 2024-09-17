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Kayseri Şehir Hastanesi'nde Bıçakla Kendine Zarar Vermeye Çalıştı

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Kayseri Şehir Hastanesi'nde yeşil reçeteli ilaç yazılmayınca kendine bıçakla zarar vermeye çalışan Abbas S., polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

KAYSERİ Şehir Hastanesi'nde, istediği yeşil reçeteli ilaç yazılmayınca bıçakla kendine zarar vermeye çalışan Abbas S., polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kayseri Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Abbas S., yeşil reçeteli ilaç yazdırmak için başhekimlik binasına geldi. İddiaya göre; istediği ilacı alamayan Abbas S., cebinden çıkardığı bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Abbas S.'yi, yaklaşık yarım saat süren çabanın ardından ikna edip gözaltına aldı. Abbas S., polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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