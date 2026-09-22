Kayseri Pınarbaşı'nda 3 kişinin öldüğü otobüs kazası davası ertelendi

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık sürücü B.K. ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatı beyanında, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatı da ilgili kurumlardan beklenen eksik belgelerin gönderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı kara yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü B.K. hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA