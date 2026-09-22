Haberler

Kayseri Pınarbaşı'nda 3 kişinin öldüğü otobüs kazası davası ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Pınarbaşı'nda otobüsün devrilmesiyle 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücünün yargılanması sürdü. Tutuksuz sanık sürücü duruşmaya katılmazken mahkeme, eksik belgelerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otobüsün devrilmesi sonucu 1'i çocuk 3 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya karışan sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık sürücü B.K. ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatı beyanında, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatı da ilgili kurumlardan beklenen eksik belgelerin gönderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

B.K. idaresindeki İstanbul Bağcılar Belediyesine ait 34 FIR 436 plakalı otobüs, 6 Nisan 2023'te Gürün-Pınarbaşı kara yolunun 48. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmişti. Kazada Atakan Sırbudak (48), Hayri Ay (48) ve Hilmi Eymen Dinleyici (10) ölmüş, 19 kişi yaralanmıştı.

Gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan sürücü B.K. hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı

Bakan Çiftçi paylaştı! İşte okul saldırısına ilişkin son durum raporu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Rüşvet istekleri duruşmada tek tek anlatıldı
Taksimetre 920 lira yazdı, hesabına 920 bin lira geldi! İzmirli taksici parayı berbere dönüp iade etti

Hesabına 920 bin lira düşen taksici soluğu berberde aldı
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu

Görgü tanıkları saldırganın yaptıklarını anlattı: Küfür edip...
Icardi'ye 2029 şoku! Sonrasında yaptığı paylaşım olay oldu

2029'a kadar men edilen Icardi çıldırdı!
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında

Ege Üniversitesi fena karıştı
Alo Adalet 135 tüm Türkiye'ye geliyor! 5 yılı aşan davalar için doğrudan başvuru yapılabilecek

Milyonları ilgilendiren uygulama tüm Türkiye'de devreye alınıyor
Define kazısı başlarını yaktı! 1'i kadın 6 şüpheli gözaltında

Define hayalleri başlarını yaktı! Aralarında kadın da var