Kayseri OSB'deki Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, kısa sürede büyüyerek fabrikanın tamamını etkisi altına aldı.
Yangın, saat 17.00 sıralarında OSB 12'nci Cadde'de bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı ve bahçesindeki malzemeleri kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve TOMA ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
