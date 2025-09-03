Kayseri OSB'deki Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ), tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 17.00 sıralarında OSB 12'nci Cadde'de bulunan bir tekstil fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı ve bahçesindeki malzemeleri kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve TOMA ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.