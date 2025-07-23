Kayseri OSB Başkanı'ndan Basın Bayramı Mesajı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi ve düşünce özgürlüğünün toplumun tüm kesimlerince yaşanabilmesinin ancak basının önündeki engellerin kaldırılmasıyla mümkün olabileceğini bildirdi.

Türkiye'de basın özgürlüğüne büyük önem verildiğine değinen Yalçın, şunları kaydetti:

"Toplumsal değerlere saygılı, kişisel hak ve özgürlükleri temel görev sayan, halkın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını karşılayan basın kuruluşları demokrasinin güçlenmesine büyük katkı sağlamaktadır. Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan tüm basın mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyor, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılarının devamını diliyorum. Milletin bilgilendirilmesi yolunda emek verip hayata veda eden tüm gazetecilere de Allah'tan rahmet diliyorum."