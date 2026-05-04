Kayseri'de Mayıs Ayında Sürpriz Kar Yağışı

KAYSERİ'de kent merkezinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kent genelinde etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. Yeşilhisar ilçesine bağlı Kavak Mahallesi'nde mayıs ayında kar yağdı. Bölgede daha önce çiçek açan ağaçların karla kaplanması, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Bölge halkı ilk kez mayıs ayında kar yağdığına şahitlik ettiklerini söyledi. Yetkililer, kent genelinde aralıklarla etkili olan yağışların çarşamba günü kenti terk edeceğini belirtti.

Haber: Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı