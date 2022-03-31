Kayseri'nin Talas ilçesinde Ramazan ayı boyunca davul çalınmayacak - Haberler

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Kayseri'nin Talas ilçesinde Ramazan ayı boyunca davul çalınmayacak

Haberler.com - Bilsay Özer - Güncel
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Kayseri'nin Talas ilçesinde belediye Ramazan ayı boyunca sahurda davul çalınmasını yasakladıklarını açıkladı. Gürültü kirliliği sebebi ile gelen yasak hakkında açıklama yapan Talas Belediyesi kararın Talas Kaymakamlığı ile ortak alındığını bildirdi.

Kayseri'de bulunan Talas Belediyesi, gürültü kirliliğine neden olduğu ve otomobil alarmlarını devreye soktuğu gerekçesiyle bu yıl Ramazan boyunca sahurda davul çalınmasını yasakladı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde Ramazan ayı boyunca davul çalınmayacak

TWITTER'DAN DOĞRULADILAR

İddiaların ortaya çıkması ile birlikte gündem haline gelen olay hakkında Talas Belediyesi resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Talas Kaymakamlığı ve Belediyemizin aldığı karar çerçevesince ilçemizde Ramazan davulu çalınmasına izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " ifadelerine yer verildi.

Haberler.com / Bilsay Özer - Güncel

Kayseri, Ramazan, Talas, Güncel, Haberler

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