Kayseri'nin Talas ilçesinde Ramazan ayı boyunca davul çalınmayacak

Kayseri'de bulunan Talas Belediyesi, gürültü kirliliğine neden olduğu ve otomobil alarmlarını devreye soktuğu gerekçesiyle bu yıl Ramazan boyunca sahurda davul çalınmasını yasakladı.

TWITTER'DAN DOĞRULADILAR

İddiaların ortaya çıkması ile birlikte gündem haline gelen olay hakkında Talas Belediyesi resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Talas Kaymakamlığı ve Belediyemizin aldığı karar çerçevesince ilçemizde Ramazan davulu çalınmasına izin verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. " ifadelerine yer verildi.