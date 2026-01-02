Haberler

Beyaz örtü ile birleşen Kayseri'nin renkli evleri, havadan görüntülendi

Güncelleme:
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde yeni yılın ilk günü yağan kar, renkli evlerin çatısını beyaz örtüyle kapladı. Dronla havadan görüntüleme ile oluşan güzel manzara seyirciyi büyülüyor.

Beyaz örtü ile birleşen Kayseri'nin renkli evleri, havadan görüntülendi

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde kar yağışı sonrası çatıları beyaz örtüyle kaplanan yüzlerce renkli ev, dronla havadan görüntülendi.

Kentte yeni yılın ilk günü etkili olan kar yağışı, bir gün boyunca devam etti. Kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, kent merkezi ve Hacılar ilçesindeki yüzlerce renkli evin çatısı beyaz örtüyle kaplandı. Kırmızı, mavi, kahverengi, sarı, pembe, mor ve yeşil gibi birçok renkteki yapılar, karla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Karla kaplanan ilçedeki renkli yapılar, havadan dronla görüntülendi.

