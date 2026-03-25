Kayseri'nin ilk kadın dağcısı İlmiye Bergman'ın hayatı beyaz perdede

Kayseri'nin ilk kadın dağcısı İlmiye Bergman'ın hayatını konu alan 'Kayseri'den ilk Türk kadın dağcı' isimli belgesel, 27 Mart Cuma günü Talas Belediyesi'nde izleyicilerle buluşacak.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesine 26 Temmuz 1936 yılında çıkarak "Bu zirveye çıkan ilk Türk kadın" unvanını alan İlmiye Bergman'ın yaşam öyküsü, kültür ve tarih meraklılarını bir araya getirecek.

Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin yapımı ve Talas Belediyesinin ev sahipliğiyle hazırlanan "Kayseri'den ilk Türk kadın dağcı" isimli belgeselin ilk gösterimi, 27 Mart Cuma saat 14.00'te Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, böylesi kıymetli bir değerin gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu bildirdi.

Gösterime tüm vatandaşların davetli olduğunu belirten Yalçın, "Şehrimizin hafızasında yer edinmiş bu özel ismi tanımak ve tanıtmak kültürel sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
