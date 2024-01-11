Kayseri-Niğde kara yolu kamyon devrilmesi sonucu kapanmıştı, tekrar açıldı
Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen kamyon devrilmesi nedeniyle kapanan Kayseri-Niğde kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde kamyonun devrilmesi nedeniyle kapanan Kayseri- Niğde kara yolu ulaşıma açıldı.
M.K. yönetimindeki 01 COJ 61 plakalı market ürünleri yüklü kamyonun Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında devrilmesi sonucu kapanan yolda ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından yeniden sağlandı.
Gece meydana gelen ve sürücünün yaralanmadığı kaza nedeniyle ulaşım alternatif yol üzerinden sağlanmıştı.