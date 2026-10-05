Haberler

Kayseri Mimarlar Odası Başkanı Taner, Mimarlık Günü'nde konut krizine dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Taner, Mimarlık Günü'nde konut krizine dikkat çekti. Taner, 'Barınma Bir İnsan Hakkıdır Onu Geliştirin' temasının önemine değinerek yaşam maliyetleri ve yükselen kira bedellerinin barınma sorununu toplumsal mesele haline getirdiğini belirtti.

TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Zafer Tarık Taner, Dünya Mimarlık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taner, mesajında, Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından her yıl farklı bir temayla ele alınan Dünya Mimarlık Günü'nün, bu yıl Birleşmiş Milletler Habitat Günü ile eş zamanlı olarak "Barınma Bir İnsan Hakkıdır Onu Geliştirin" temasıyla kutlandığını belirtti.

Belirlenen temanın küresel ölçekte derinleşen konut krizine dikkati çektiğini ifade eden Taner, herkes için yeterli, erişilebilir, sağlıklı ve güvenli konuta ulaşmanın önemini vurguladı.

Ağırlaşan ekonomik koşullar, artan yaşam maliyetleri ve yükselen kira bedellerinin Türkiye'de de barınma sorununu önemli bir toplumsal mesele haline getirdiğini belirten Taner, şunları kaydetti:

"Konutun yalnızca bir yapı ya da ekonomik değer olarak değil, bireylerin yaşam hakkı ve kentlerin geleceğiyle doğrudan ilişkili bir unsur olarak ele alınması gerekiyor. Mimarlık, yalnızca yapıların tasarlanması ve üretilmesiyle sınırlı olmayan, insanların nitelikli ve sağlıklı yaşam çevrelerine erişimini gözeten toplumsal bir sorumluluk alanıdır. Bu doğrultuda, kentlerin ve yapılı çevrenin kamu yararı gözetilerek bilimsel, sürdürülebilir ve eşitlikçi politikalar doğrultusunda geliştirilmesi önem taşımaktadır."

Taner, şube olarak eşitlikçi ve sürdürülebilir kentlerin geleceğine katkı sunmaya devam edeceklerini ifade ederek, meslektaşlarının gününü kutladı.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Aracı olanlar e-Devlet'e akın edecek! Yeni uygulama başladı

e-Devlet'e bomba bir hizmet daha geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk voleybolcu bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor

Bir anda dünya gündemine oturdu! Herkes onu konuşuyor
Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkları dikkatlerden kaçmadı

Dua Lipa ile Shakira aynı sahnede! Boy farkını görmeniz gerek
İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar

İsrail'i dün gece rezil kepaze ettiler!
'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif

Türk dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
Emekli maaşlarında zam hesabı netleşiyor! İlk rakam ortaya çıktı

Ocak ayını bekleyen milyonlar dikkat! Zamda ilk hesap tamam
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! 4 kişi hayatını kaybetti

Takibe alıp sorgusuz sualsiz vurdular
Romanya açıklarında ticari gemide yangın çıktı, 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Karadeniz'de ticari gemide yangın: 2 ölü, 11 yaralı