Kayseri Melikgazi'de rahatsızlanan 70 yaşındaki kadın tramvay çarpmasıyla yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Keykubat Mahallesi'nde rahatsızlanıp yere düşen 70 yaşındaki kadına tramvay çarptı. Yaralanan kadın Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, vatman ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tramvayın çarptığı 70 yaşındaki kadın yaralandı.
Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı'nda tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışırken rahatsızlanıp yere düşen A.U'ya (70) tramvay çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.U, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vatman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA