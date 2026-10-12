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Kayseri Melikgazi'de otomobil karşı şeride geçip panelvana çarptı, 2 kişi yaralandı

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Kayseri Melikgazi'de otomobil karşı şeride geçip panelvana çarptı, 2 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin refüje çarpıp karşı şeride geçerek ışıkta bekleyen panelvana çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobilin karşı şeride geçerek ışıkta bekleyen panelvana çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

A.E.Y'nin kullandığı 38 AOD 337 plakalı otomobil, Eğribucak Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde refüje çarparak karşı şeride geçti.

Sinyalizasyon direğini deviren otomobil ışıkta bekleyen Y.A'nın kullandığı 38 ALA 350 plakalı panelvana çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan A.E.Y ile otomobilde bulunan R.Y.D. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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