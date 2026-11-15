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Kayseri Melikgazi'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

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Kayseri Melikgazi Fatih Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi Hanedan Sokak üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.A. ile Ç.T. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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