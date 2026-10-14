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Kayseri Melikgazi'de baba, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

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Kayseri Melikgazi'de baba, tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir baba, evinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından çok sayıda hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilen oğlu, polis eşliğinde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Selçuklu Mahallesi Battalgazi Bulvarı'nda bulunan 8 katlı bir binanın zemin katındaki evlerinde Süleyman D. ile oğlu A.D. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. babasını bıçakladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk müdahalede, Süleyman D'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Süleyman D'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına kaldırıldı.

Olayın ardından çok sayıda hap içerek intihara teşebbüs ettiği iddia edilen A.D. ise polis ekipleri eşliğinde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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