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Kayseri Melikgazi'de asker uğurlama eğlencesinde 1 kişi av tüfeğiyle bacağından yaralandı

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Kayseri Melikgazi'de asker uğurlama eğlencesinde av tüfeğiyle ateş açan 1 kişi, doldur boşalt sırasında silahın ateş almasıyla bacağından yaralandı. Yakınlarınca polis noktasına götürülen yaralı, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kayseri'de asker uğurlama eğlencesine katılan 1 kişi av tüfeğiyle kendini yaraladı.

Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde asker uğurlama eğlencesine giden F.T, havaya ateş açtığı av tüfeğiyle doldur boşalt yaparken silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Yakınları tarafından Sivas- Kayseri kara yolundaki polis uygulama noktasına götürülen F.T, ekiplerin çağırdığı ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan F.T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA
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