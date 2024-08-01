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Kayseri-Malatya Yolunda 41 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

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KAYSERİ-Malatya kara yolunda polis tarafından durdurulan otomobilde 41 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ- Malatya kara yolunda polis tarafından durdurulan otomobilde 41 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bu kapsamda M.D. (32) ve A.U.'nun (29) bulunduğu otomobil, Kayseri- Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Aramada bavulların içine konulmuş 41 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya Kayseri Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı Güncel Haberler

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