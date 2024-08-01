Kayseri-Malatya Yolunda 41 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
KAYSERİ-Malatya kara yolunda polis tarafından durdurulan otomobilde 41 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ- Malatya kara yolunda polis tarafından durdurulan otomobilde 41 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bu kapsamda M.D. (32) ve A.U.'nun (29) bulunduğu otomobil, Kayseri- Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Aramada bavulların içine konulmuş 41 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.