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Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde Osmanlıca gazeteler günümüz alfabesiyle okunuyor

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Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde bulunan Osmanlıca gazeteler, özel bir yazılım sayesinde günümüz Türkçesiyle okunabiliyor. Müze ziyaretçileri, geliştirilen yazılımı kullanarak Osmanlıca gazetelerin orijinallerini anlamlandırabiliyor.

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'nde Osmanlıca çıkan gazeteler bir yazılım sayesinde günümüz alfabesiyle okunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince restore edilen ve müze haline getirilen okulun tarihi binası, özel yazılımlı dijital teknolojisiyle de dikkati çekiyor.

Milli Mücadelede Basın bölümünde 1920-1921 yılları arasında baskısını Kayseri'de yapmak zorunda kalan Sebilürreşad ve Sakarya Savaşı'nda kente nakledilen Anadolu'da Yenigün gazeteleri Osmanlıca sergileniyor.

Müze ziyaretçileri, Osmanlıca görülen gazetelerin orijinallerini, geliştirilen bir yazılım sayesinde günümüz Türkçesi ile okuyabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2 Mayıs 2016'da restore ettirip Milli Mücadele Müzesi olarak açtıkları Kayseri Lisesi'nin o dönemi ziyaretçilerine yaşattığını belirtti.

Mili Mücadele Dönemi Basın bölümüne dikkati çeken Büyükkılıç, "Müzede son teknoloji kullanılmıştır ve basın bölümü ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmektedir. Milli Mücadele'de bir süre Kayseri'de basılan gazeteler Osmanlıca sergileniyor ve ziyaretçiler bir dokunuş ile günümüz Türkçesi ile o dönem neler yazıldığını okuyabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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