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Kayseri Kocasinan'da tadilattaki öğrenci yurdunda çatı yangını söndürüldü

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Kayseri Kocasinan'da tadilattaki öğrenci yurdunda çatı yangını söndürüldü
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki erkek öğrenci yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye kısa sürede söndürdü; tadilatta olan ve öğrenci alımı yapılmayan yurtta hasar oluştu.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Mithatpaşa Mahallesi 3388. Sokak'ta bulunan erkek öğrenci yurdunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

Öte yandan yurdun tadilatta olduğu ve daha öğrenci alımı yapılmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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