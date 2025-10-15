Kayseri İtfaiyesi Lityum İyon Batarya Yangınlarına Karşı Tatbikat Gerçekleştirdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı tarafından lityum iyon batarya söndürme denemesi ve tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı Mimarsinan Grup Amirliği'nde düzenlenen tatbikatta, günlük hayatta yaygınlaşan lityum iyon bataryalarda meydana gelebilecek yangınların söndürülmesine yönelik yeni söndürme cihazının denemesi yapıldı.

Tatbikata ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, lityum iyon bataryaların etkin bir şekilde söndürülebilmesine yönelik yeni söndürme maddelerinin denenmesi amacıyla tatbikat gerçekleştirdiklerini belirtti.

Evlerde yangın söndürme tüpünün olması gerektiğine dikkati çeken Kızılkan, "Elektrikli ev aletlerinin şarjlarının zamanında yapılması ve yatarken şarja takılı alet bırakılmaması önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.