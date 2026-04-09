Kayseri'de itfaiye ekipleri mart ayında 623 olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, geçen ay 623 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak adına görev yapan ekipler, 5 bin 993 vatandaşa eğitim verdi, 87 denetim gerçekleştirdi.

Sorumluluk alanındaki 18 istasyon, 57 araç ve 345 personelle hızlı, etkin ve titizlikle görevlerini sürdüren itfaiye ekipleri, kaza, yangın, arama kurtarma ve su baskını gibi olaylara müdahale ediyor.

Bu kapsamda ekipler, geçen ay 324 yangın, 220 kurtarma, 77 trafik kazası ve 2 su baskınına müdahale etti.