Kayseri İtfaiyesi 15 Metrelik Kuyuya Düşen İneği Kurtardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesinde 15 metrelik kuyuya düşen ineği 3 saat süren çalışma sonucu kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kırsal Ulupınar Mahallesi'nde besicilik yapan Osman Saban, itfaiyeyi arayarak ineğinin, arazideki 15 metrelik bir kuyuya düştüğünü bildirdi.

Mahsur kalan inek, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince 3 saatlik çalışma sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Besici Saban, ineğini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 17 istasyonda, 56 araç ve 307 personel ile görev yapıyor.