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Kayseri-İstanbul seferinde hosteslere akıl almaz tehdit! 2 yolcu gözaltına alındı

Kayseri-İstanbul seferinde hosteslere akıl almaz tehdit! 2 yolcu gözaltına alındı

Güncel Haberler

Kayseri-İstanbul seferini yapan uçakta isteklerinin yerine gelmemesi üzerine "İlla uçağı mı bombalayalım" diyen 2 yolcu uçaktan indirilerek, haklarında işlem yapıldı.

Gece saat 03.50'de Kayseri- İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait uçaktaki 2 yolcu, business bölümünde yolculuk yapmak istedi. İstekleri reddedilen şahıslar, hostesleri "İlla uçağı mı bombalayalım" diyerek tehdit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Hostesler durumu pilotlara bildirince uçak kalkmadı. İhbar üzerine havaalanına gelen polis ekipleri, şahısları gözaltına aldı. Şahıslara 'tehdit' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Uçak daha sonra havalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Kayseri Güncel Haberler

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