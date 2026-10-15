Kayseri İncesu'da meyve suyu içen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde içtikleri meyve suyundan rahatsızlanan 12 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İncesu İlçesi Örenşehir Mahallesi Çinkom Ortaokulu'nda arkadaşlarının getirdiği meyve suyundan içtikleri belirtilen öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. İhbar üzerine okula, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı