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Kayseri İncesu'da meyve suyu içen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Kayseri İncesu'da meyve suyu içen 12 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Kayseri İncesu'da arkadaşlarının getirdiği meyve suyundan içen 12 öğrenci mide bulantısı, kusma şikayetiyle rahatsızlandı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde içtikleri meyve suyundan rahatsızlanan 12 öğrenci, gıda zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İncesu İlçesi Örenşehir Mahallesi Çinkom Ortaokulu'nda arkadaşlarının getirdiği meyve suyundan içtikleri belirtilen öğrenciler, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. İhbar üzerine okula, jandarma, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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