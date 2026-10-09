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Kayseri İncesu'da kazada ölen emekli bekçi, eşi ve baldızı toprağa verildi

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Kayseri İncesu'da kazada ölen emekli bekçi, eşi ve baldızı toprağa verildi
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Kayseri İncesu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden emekli bekçi Necati Karakoç, eşi Kezziban Karakoç ve baldızı Nazlı Avcı toprağa verildi. Kazada yaralanan diğer sürücü Halil Özdemir'in tedavisi sürüyor.

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden emekli bekçi Necati Karakoç (68) ile eşi Kezziban Karakoç (67) ve baldızı Nazlı Avcı (63), son yolculuklarına uğurlandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, İncesu ilçesi Kayseri-Ankara kara yolu Süksün Mahallesi'nde meydana geldi. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Halil Özdemir (62) idaresindeki 06 HH 847 plakalı otomobil ile emekli bekçi olduğu öğrenilen Necati Karakoç yönetimindeki 06 NH 993 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü Necati Karakoç ile aynı araçta bulunan eşi Kezziban Karakoç ve baldızı Nazlı Avcı hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü ise yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hastanede otopsi işlemleri tamamlanan 3 kişinin cenazesi, yakınları tarafından teslim alınıp, Orgeneral Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile Karakoç ve Avcı ailelerinin yakınları katıldı. Necati ve Kezziban Karakoç ile Nazlı Avcı, kılınan cenaze namazlarının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan, yaralı sürücü Halil Özdemir'in hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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