Kayseri İncesu'da Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, İncesu'da güvenli ve konforlu ulaşım amacıyla 7 kilometrelik asfaltlama çalışmalarına başladı. Çalışmaların bakım maliyetlerini azaltması ve kısa sürede yolu trafiğe açması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından İncesu'da asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İncesu'da daha güvenli ve konforlu bir ulaşım için sathi kaplama ve asfaltlama çalışmalarını sürdüren ekipler, yaklaşık 7 kilometrelik asfalt çalışmasını yürütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, yapılan çalışmalarla yolun bakım maliyetlerinin azaltılarak, daha konforlu ve güvenli hale gelmesinin sağlanacağını ifade etti.

Kırsal bölgelerdeki asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini belirten Harmancı, kısa sürede yolu trafiğe açmayı planladıklarını kaydetti.

İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise vatandaşların beklediği ve hayallerin gerçek olmasını sağlayan bu yol çalışmasıyla İncesu halkının mutlu olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
