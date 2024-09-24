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Kayseri Havalimanı'nda THY İç Hat Özel Yolcu Salonu Açıldı

Kayseri Havalimanı'nda THY İç Hat Özel Yolcu Salonu Açıldı
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Kayseri Havalimanı'nın yeni terminal binasında Türk Hava Yolları İç Hat Özel Yolcu Salonu açıldı. Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, salonun hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri Havalimanı yeni terminal binasında Türk Hava Yolları İç Hat Özel Yolcu Salonu açıldı.

Yeni terminal binasında düzenlenen törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Hava Yolları İç Hat Özel Yolcu Salonu'nun hayırlı olmasını diledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, "Bu hizmetlerin yapılması bizleri mutlu etti. İnşallah daha güzel hizmetlerde buluşuruz." dedi.

Büyükkılıç ve yetkililer, kurdeleyi keserek, salonun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından salonu gezen Büyükkılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel

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