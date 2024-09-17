Kayseri Hastanesinde İlaç Tartışması Sonrası Hasta Bıçakla Kendine Zarar Vermeye Çalıştı
Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilaç yazdırma meselesi yüzünden tartışan bir hasta, başhekimlik binasında bıçakla kendine zarar vermeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri, hasta A.S'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. A.S'nin psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi.
Kayseri'de bir hastanede ilaç yazdırma tartışmasının ardından bıçakla kendine zarar vermeye çalışan hasta gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri Şehir Hastanesine ilaç yazdırmak için gelen A.S, yeşil reçeteye tabi kullandığı ilaçların gününün bitmediğini öğrenince hastane personeli ile tartıştı.
Başhekimlik binasına giderek bıçakla kendine zarar vermek isteyen A.S, hastaneye çağrılan polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.
Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen A.S, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.