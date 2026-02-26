Hacılar'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde belediye tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gece boyunca da sürdüren yağış nedeniyle ilçede cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ile araçlar beyaza büründü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, rahmet ve bereket olarak nitelendirdiği kar yağışının ilçeye ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.

Yağışın başlamasıyla ilçe genelinde planlanan çalışmaların başladığını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Sahada toplam 14 araç ve 32 personelimizle çalışmalarımız devam ediyor. Önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenli ve sorunsuz bir şekilde günlük hayatlarına devam edebilmesi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle araları dahil olmak üzere ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Don ve buzlanmaya karşı özellikle kritik noktalarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Kış lastiği kullanımı büyük önem taşıyor. Hem kendi güvenliğimiz hem de trafikteki diğer vatandaşlarımız için dikkatli ve tedbirli olalım."