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Kayseri Hacılar'da arı saldırısına uğrayan ailede 4 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı

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Kayseri Hacılar'da arı saldırısına uğrayan ailede 4 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çatı temizliği sırasında oğul veren arıların saldırısına uğrayan aynı aileden 4 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin yaklaşık 100 arı sokmasıyla baygınlık geçirdiği olayda, diğer iki kişinin tedavisi ambulansta yapıldı.

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde, çatı temizliği sırasında oğul veren arıların saldırısına uğrayan aynı aileden 4 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Beğendik Mahallesi Ali Paşa Sokak'taki iki katlı bir evin çatı katında temizlik yapan Recep Kirtik, çatıda oğul veren arıların saldırısına uğradı.

Durumu fark edip yardıma koşan eşi Hatice Kirtik ile oğlu ve kızı da arı sokması sonucu rahatsızlandı.

İhbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Recep Kirtik ve kızı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hatice K. ve oğlunun tedavisi ise olay yerine gelen ambulansta yapıldı.

Hatice Kirtik, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin çatıyı temizlediği esnada bir anda arıların saldırdığını söyledi.

Eşinin orada baygınlık geçirdiğini belirten Kirtik, şunları kaydetti:

"Biz de sesini duyduk, çatıya çıkmak istedik ama çıkamadık. Arılar bize de saldırdı. İtfaiyeden ve sağlık ekiplerinden yardım istedik. Şu anda eşim hastaneye gitti. Durumu nasıl bilmiyorum, baygındı. Yaklaşık 100 arı sokmuş. Kafası çok fenaydı. Komşular çarşafın içinde indirdi. Çığlık atınca biz de dışarı çıktık. 'Yardım edin' diye feryat etti ve sesi kesildi. Ben o an öldü zannettim. Oğlumu 5-6 yerinden sokmuş. Kızımı çeşitli yerlerinden sokmuş. Eşim çok kötü. Çok büyük bir olay atlattık. Sağ olsun komşular gelip yardım etti."

Kaynak: AA
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