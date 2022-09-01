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Kayseri haberleri | Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya görevine başladı

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Kayseri haberleri | Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya görevine başladı

Kayseri haber: Kayseri'nin Yahyalı ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Kaya görevine başladı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Kaya görevine başladı.

Kaya, AA muhabirine, Yahyalı'ya atandığından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlçenin ihtiyaçları çerçevesinde güzel ve hayırlı işler yapacaklarını belirten Kaya, "Eğitim ve sağlık başta olmak üzere Yahyalı'mızın ihtiyaçları çerçevesinde hizmet edeceğiz. Belediyemizle, sivil toplum kuruluşlarıyla, daire amirlerimizle halkımızın ne isteği, ihtiyacı varsa gerekeni yapacağız. İlçemiz turizm, madencilik ve elma üretimi bakımından Türkiye'nin tanınan ilçelerindendir. Bizler de buraya yakışır işler için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hacıbaba Lale - Güncel

Mehmet Kaya Kayseri Yahyalı Güncel Haberler

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