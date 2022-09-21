Kayseri haberleri | Kayseri'de mevsimin ilk karı Yahyalı'ya yağdı
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Kayseri haberleri... Kayseri'de mevsimin ilk karı Yahyalı'ya yağdı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Kayseri'de mevsimin ilk karı Yahyalı'ya yağdı
KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı.
Kayseri'de mevsimin ilk karı Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi'nde bulunan dağlık alana yağdı. Eylül ayında yağan kar dağlık alanın tepesini beyaza bürürken, kar görüntüleri de mahallede yaşayan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç - Güncel