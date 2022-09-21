Kayseri haberleri | Kayseri'de mevsimin ilk karı Yahyalı'ya yağdı Güncel Haberler Kayseri haberleri... Kayseri'de mevsimin ilk karı Yahyalı'ya yağdı Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Kayseri'de mevsimin ilk karı Yahyalı'ya yağdı KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde mevsimin ilk karı yağdı. Kayseri'de mevsimin ilk karı Yahyalı ilçesine bağlı Derebağ Mahallesi'nde bulunan dağlık alana yağdı. Eylül ayında yağan kar dağlık alanın tepesini beyaza bürürken, kar görüntüleri de mahallede yaşayan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Güncel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Kılınç Yahyalı Kayseri Güncel Haberler

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