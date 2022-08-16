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Kayseri gündem haberleri: Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

Kayseri gündem haberleri: Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Kayseri yerel gündem haberine göre Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta çıkan kavga sonrası gözaltına alınan M.I. ile babası M.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dün akşam iki grup arasından çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralanmış, polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen baba ve oğlunu gözaltına almıştı.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kayseri kavga Güncel Haberler

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