Kayseri gündem haberleri: Kayseri'deki 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 2 kişi tutuklandı
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Kayseri yerel gündem haberine göre Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta çıkan kavga sonrası gözaltına alınan M.I. ile babası M.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Dün akşam iki grup arasından çıkan silahlı kavgada saçmaların isabet ettiği 5 kişi yaralanmış, polis ekipleri olaya karıştığı tespit edilen baba ve oğlunu gözaltına almıştı.
AA / Hakan Can Şahin - Güncel