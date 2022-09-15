Kayseri gündem haberleri... Kayseri'de İnşaatı Tamamlanan Okul, Belediyenin Borcu Nedeniyle Eğitime Açılamadı… Çetin Arık: "Bu Sorunu Yetkililer Bir An Önce Çözsün"

Kayseri haberi: CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi’nde inşaatı tamamlanan, ancak Sarıoğlan Belediyesi’nin borçları nedeniyle arsasına haciz konulduğu için eğitime açılamayan okulu ziyaret etti. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Arık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın “Borcumuz yok, kendi yağımızla kavruluyoruz” sözlerini hatırlatarak, “Aslında görüyorum ki kavrulan sizin çocuklarınız, Palaslıların çocukları… Hazır burada okul varken bu çocukları 2-3 kilometre uzaktaki bir okula götürmek bir eziyet. Bu sorunu yetkililer bir an önce çözsün” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesine bağlı Palas Mahallesi'nde inşaatı tamamlanan, ancak Sarıoğlan Belediyesi'nin borçları nedeniyle arsasına haciz konulduğu için eğitime açılamayan okulu ziyaret etti. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen Arık, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın "Borcumuz yok, kendi yağımızla kavruluyoruz" sözlerini hatırlatarak, "Aslında görüyorum ki kavrulan sizin çocuklarınız, Palaslıların çocukları… Hazır burada okul varken bu çocukları 2-3 kilometre uzaktaki bir okula götürmek bir eziyet. Bu sorunu yetkililer bir an önce çözsün" dedi.

Çetin Arık, Sarıoğlan'a bağlı Palas Mahallesi'nde inşaatı biten ama hizmete açılmayan okulu ziyaret etti, vatandaşların şikayetlerini dinledi. Bölgedeki okulun depreme dayanıklı olmadığı için faaliyetinin sonlandırıldığını ve hemen yakınına Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bir okul yapıldığını belirten mahalle sakinleri, okul yapımı için arsa tahsisi yapan Sarıoğlan Belediyesi'nin borcu nedeniyle okul arsasına haciz konduğunu, bu nedenle Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okulu teslim almadığını ve okulda eğitime başlamadığını anlattı.

"ÇOCUKLARIN GELECEĞİNE İCRA KONULDU"

Çocuklarının 2-3 kilometre uzaktaki okula gitmek zorunda kaldıklarını belirten mahalle sakinleri, sorunu ilettikleri yetkililerin ilgisizliğinden şikayet etti. Sarıoğlan Belediye Başkanı'nın okul yapılırken sık sık bölgeye geldiğini belirten bir vatandaş, "Belediye Başkanı, 'Size okul yapıyorum, hizmet yapıyorum' diye hava atıyordu. Gerisini getir, aç okulu da vatandaş hizmet görsün" diye konuşurken bir başka vatandaş ise çocuklarının geleceğinin haczedildiğini söyledi. Vatandaş, "Sayın vekilim, çocukların geleceğine icra konuldu" dedi. Sırtlarında 20 kiloluk çantalarla kilometrelerce yol yürüdüklerini belirten vatandaşlar, çocukların öğle tatilinde yemeklerini yemeden yeniden okula döndüklerini belirtti. Bir vatandaş da "Sayın vekilim, şimdi ortam sıcak. Bir de bunun karı var, kışı var. Çocukların ulaştırması yok. Ulaştırması olsa da bu krizde vatandaş ulaştırmaya parayı nereden bulacak diye" dert yandı.

Çetin Arık'ın, "Uzak mı okulun? Yürüyerek mi, neyle gidiyorsun" diye sorduğu bir ilkokul öğrencisi, "Yürüyerek gidiyorum. 2 kilometre, 3 kilometre" yanıtını verdi.

ARIK: BU SORUNU YETKİLİLER BİR AN ÖNCE ÇÖZSÜN

Arık, yetkililere seslenerek, "Ben sizin huzurunuzda Vali Bey'e sesleniyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Sarıoğlan Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Bu okulu bir an önce açın. Bu sorunu çözün. Belediye Başkanı aynen şunu söyledi: 'Borcumuz yok, kendi yağımızla kavruluyoruz.' Aslında görüyorum ki kavrulan sizin çocuklarınız, Palaslıların çocukları… Hazır burada okul varken bu çocukları 2-3 kilometre uzaktaki bir okula götürmek bir eziyet. Bu sorunu yetkililer bir an önce çözsün" dedi.