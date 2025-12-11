Haberler

Jandarmanın operasyon düzenlediği evden silah ve mühimmat ele geçirildi; 1 gözaltı

Güncelleme:
Kayseri'nin Develi ilçesinde jandarma, bir evde yaptığı operasyonda silah ve askeri ekipmanlar ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde, jandarma tarafından bir evde yapılan aramalarda 2 adet gaz maskesi, 3 adet balistik yelek, 6 adet balistik koruyucu levha, 5 adet hücum yeleği ve 4 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Develi ilçesinde oturan S.Ö.'nün evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 4 adet tabanca, av tüfeği, 5 adet şarjör, 235 adet fişek, 2 adet gaz maskesi, 3 adet balistik yelek, 6 adet balistik koruyucu levha, 5 adet hücum yeleği, 6 adet şarjör kütüklüğü, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 4 adet sikke, 3 adet yüzük ve 3 adet obje ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ö., İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
