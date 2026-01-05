Haberler

Baraj gölünün yüzeyi dondu

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Akköy Barajı'nın yüzeyinin bir bölümü eksi 16-17 derece soğuk nedeniyle buzla kaplandı. Mahalle Muhtarı, baraja su girişinin başladığını ve kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesindeki 7,5 milyon metreküp kapasiteli Akköy Barajı'nın yüzeyinin bir bölümü buz tuttu. Mahalle Muhtarı Mustafa Koçak, "Bundan 1-1,5 ay önce geldiğimizde barajımıza su girmiyordu ama bugün itibarıyla yukarıdan gelen sular baraja girmeye başladı. Şu anda geceler çok soğuk olduğundan, eksi 16-17 derece olduğundan barajın yüzeyi dondu" dedi.

Kentte etkili olan kar yağışı sonrası hava sıcaklıkları eksi 17 derecelere kadar düştü. Yeşilhisar ilçesinde Asarcık Deresi üzerinde, 1964-1967 yılları arasında tarımsal sulama amacıyla yapılan 7,5 milyon metreküp kapasiteli Akköy Barajı'nın yüzeyinin bir bölümü buz tuttu. Mahalle Muhtarı Mustafa Koçak, "Kuraklıktan dolayı barajlar hep boştu. Bundan 1-1,5 ay önce geldiğimizde barajımıza su girmiyordu ama bugün itibarıyla yukarıdan gelen sular baraja girmeye başladı. Şu anda geceler çok soğuk olduğundan, eksi 16-17 derece olduğundan barajın yüzeyi dondu. Şu anda Allah'a şükür yukarıdan su gelmeye başladı. Bundan önceki yağan yağmurlar ile şu andaki karın da faydası olacak inşallah" diye konuştu.

'YÜZDE 90'I DONDU'

Muhtar Koçak, "Geceleri sıcaklık eksi 16 -17'lere çıktığından dolayı yüzde 90 barajın yüzeyi dondu. Eğer su olmasa bizim de bir şeyimiz yok. Yani tarım diye bir şey yok. Hiçbir şey alamayız. Her şeyimiz bu baraja bağlı. Para da su olacak ki biz de tarımdan faydalanacağız. Türkiye genelinde kuraklık var. Aynı o şeyden biz de zarar görüyoruz. Şöyle karı gördün mü, eskiden buralarda bol kar olurdu, o günleri hatırladık. Yani doğa çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

