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TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Kayseri Şubesinin yenilenen hizmet binası ile trafik kazasında hayatını kaybeden ziraat mühendisi Hayrettin Kıraç'ın adının verildiği eğitim ve toplantı salonu törenle hizmete açıldı.

Kayseri Şeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, açılış törenine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Şahan, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, ZMO Genel Başkanı Hasan Murat Kapıkıran, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile merhum Kıraç'ın ailesi ve ziraat mühendisleri katıldı.

Programda konuşan Saklav, tarımsal üretimde ziraat mühendislerinin vazgeçilmez rolüne dikkati çekerek, Kıraç'ın adının salona verilmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

ZMO Genel Başkanı Kapıkıran da üye aidatları ve gönüllülük esasıyla projeyi hayata geçiren şube yönetimini kutlayarak, salonun mezuniyet sonrası mesleki eğitimler için önemli bir merkez olacağını belirtti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Akay ise törenin en önemli anlamının vefa olduğunu belirterek, yaklaşık 11 ay önce trafik kazasında kaybettikleri genç meslektaşları Hayrettin Kıraç'ı rahmetle andı.

Ziraat mühendisliğinin tarımsal üretim ve ülke ekonomisi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Akay, kooperatif ve Kayseri Şeker bünyesinde 112 ziraat mühendisinin görev yaptığını, bu sayıyı daha da artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve davetlilerin katılımıyla yenilenen hizmet binasının ve Hayrettin Kıraç Eğitim ve Toplantı Salonu'nun açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA