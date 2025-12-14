Kayseri'de 4 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

KAYSERİ'de üniversite öğrencilerini taşıyan yolcu otobüsü, TIR, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı zincirleme kazada 1'i jandarma astsubay 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kayseri- Sivas yolunda meydana geldi. Nevşehir gezisinden dönen Tokat'tan üniversite öğrencilerini taşıyan sürücüsü öğrenilemeyen 60 TY 828 plakalı yolcu otobüsü ile beton karıştırma makinesi çeken sürücüsü öğrenilemeyen 38 YV 488 plakalı kamyonet çarpıştı. Karşı yoldan kazayı gören jandarma astsubay G.A., olay yerine yaya olarak geçti. Trafiği kesmeye çalışan G.A.'ya sürücüsü öğrenilemeyen 50 HA 005 plakalı otomobil çarptı. Çöp konteyneri taşıyan 42 AHB 828 plakalı TIR'ın da karıştığı kazada 4'ü otobüsten, 2'si otomobilden ve jandarma astsubay olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.