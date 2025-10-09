Kayseri'de Zabıta Ekipleri Esnafı Ziyaret Etti, Yunan Turistler Müzeyi Gezdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezindeki esnafı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gece ve gündüz demeden kent genelinde esnafın huzuru ve vatandaşların güvenliği için çalışan zabıta ekipleri, esnafları ziyaret ederek talepleri dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen zabıta komiseri Ertuğrul Deniz, şehir genelinde hizmet vermeye devam ettiklerini bildirdi.

İletişim Merkezi Alo 153 aracılığıyla taraflarına düşen şikayetlere anında müdahale ettiklerini belirten Deniz, şunları kaydetti:

"Vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde sık sık denetim yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli gıda hizmetleri alması açısından bölgemizdeki seyyar satıcı ve dilenciye anında müdahale ederek, iş yerlerinden sağlıklı bir şekilde ürün almalarına önem gösteriyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, katlı kavşak projesini inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin batı aksındaki trafiği rahatlatacak, 295 milyon lira yatırım bedeline sahip DSİ-Ağır Sanayi Katlı Kavşak Projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, projeye ilişkin son durumu yerinde görmek amacıyla sahada incelemelerde bulunduklarını bildirdi.

Projede görev alan personele emeklerinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Büyükkılıç, "Amacımız deplase çalışmalarını yaparak zamandan kazanmak, trafiği zora sokacak uygulamaları daha aza indirgemek ve bu hizmeti en kısa zamanda vatandaşlarımızla buluşturmaktır, bunu hedefliyoruz. En kısa zamanda burayı hayata geçirmiş olacağız. Devlet Su İşleri Kavşağımızın sabah ve akşam trafiği başta olmak üzere yoğun trafik yükünü hafifletmiş olacağız, vatandaşlarımız trafiğin konforunu yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

Yunanistanlı turistler, Koramaz Vadisi Müzesi'ni gezdi

Yunanistan'ın farklı bölgelerinden gelen ve aile kökenleri Kayseri'ye dayanan bir grup turist, Koramaz Vadisi Müzesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müzeyi ziyaret eden Yunanistanlı turistler, burada Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'den bölgenin kültürel zenginliği hakkında bilgiler aldı.

Grup, daha sonra müze içerisindeki harman yeri canlandırması önünde dedelerinden ve ninelerinden dinledikleri "harman yeri" türküsünü söyleyerek halay çekti.