Haberler

Kayseri'de yolcu otobüsünde 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de durdurulan yolcu otobüsünde valize gizlenmiş 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Kayseri'de durdurulan yolcu otobüsünde valize gizlenmiş 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda Malatya- Kayseri yolu uygulama noktasında durdurduğu bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada valize gizlenmiş 3 kilo 420 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar E.T. ile M.V, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
Antalya'da yangın devam ediyor! Alevler ilçe sınırını aştı

Alevler dört bir yandan ilerliyor, tahliyeler başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayern'den bir açıklama daha: Boey ile yollarımız ayrılacak

Bir açıklama daha: Yollarımız ayrılacak
Orkun Kökçü'den Serdal Adalı'nın verdiği prime itiraz

Yaptığını gören rakip taraftarlar bile 'Helal olsun' demeden edemiyor
Durmak bilmiyor! Kelechi Iheanacho'dan Bursaspor'a hayat öpücüğü

Bu adamı kim durdurabilecek? Şimdiden 4 büyüklere göz kırptı bile
Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'den gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Uçağa tek başına binip Türkiye'ye veda etti
6 maçta 4 yenilgi almıştı! Antalyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

6 maçta 4 kez kaybetmişti! Ünlü teknik adamla yollar resmen ayrıldı
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın sevgilisi savcılıkta ifade değiştirdi! Bomba itiraf
''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar

''Bu kez şampiyon olacağız'' dedikleri sezona felaketle başladılar