Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı /Ek görüntüler

Kayseri'de meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Kaza sonucunda 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. K.D. idaresindeki 58 ABG 368 plakalı yolcu otobüsü ile O.K. yönetimindeki 38 BA 103 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan her iki aracın sürücüsü ile 3 yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan Mustafa Ateşyak, "Kamyonetin bayağı bir hızı vardı. Çok detaylı bilemiyoruz. Biraz uykuluyduk. Çok şükür bir sıkıntımız yok. Yaralıları gönderdiler. Ek araç bekliyoruzö diyerek yaşadıklarını anlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

