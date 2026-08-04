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Kayseri'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 23 Yaralı

Kayseri'de Otobüs Kazası: 1 Ölü, 23 Yaralı
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Niğde kara yolunda refüje çarpan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi ölü, 23 kişi yaralandı.

KAYSERİ- Niğde kara yolunda refüje çarpan yolcu otobüsünün devrildiği kazada 1 kişi ölü, 23 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kayseri-Niğde kara yolu Saraycık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hatay'dan Kayseri'ye gelen, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, refüje çarparak devrildi. Kazada Gülümser O. hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yolculardan Hasan A., "Otobüste yatıyordum. Bir baktım gürültü geldi. Biz yerdeydik. Benim arkamdakinin kolu kopmuş" dedi.

Öte yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, refüje çarpan otobüsün devrildiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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