Kayseri'de YKS Heyecanı: Polis Adayları Sınava Yetiştirdi

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Kayseri'de YKS'nin AYT oturumuna geç kalan adaylar, polis ekiplerinin yardımıyla sınava yetişti. Ekipler, adayları araçlarla okullara götürdü ve adaylar kapılar kapanmadan içeri girmeyi başardı.

Kayseri'de YKS heyecanı; 2 dakika kala koşarak geldi (2)

Kayseri'de YKS'nin AYT oturumuna geç kalan adaylar için polis ekipleri seferber oldu. Polis, sınava yetişmeye çalışanları ekip otoları ve motosikletlere alarak okullara götürdü. Araçlardan inerek okullarına koşan adaylar, kapılar kapanmadan sınav salonlarına girmeyi başardı. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dün olduğu gibi bugün de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 22 Haziran 2025 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınava giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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