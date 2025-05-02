Kayseri'de Yıldırım Hurdalığı Ateşe Verdi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir hurdalığa yıldırım düştü ve yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmazken, hasar gözlemlendi.
Kayseri'de yıldırımın isabet ettiği hurdalıkta çıkan yangın hasara yol açtı.
Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 6306. Sokak'taki hurdalığa yıldırım düştü.
Hurdalıkta çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Can kaybının yaşanmadığı olayda, hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel