Başkan Büyükkılıç, DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'ni inceledi
Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 300 milyon liralık DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'ni inceledi. Proje, şehrin batı girişindeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, yaklaşık 300 milyon liralık DSİ-Yeni Sanayi Katlı Kavşak Projesi'ni yerinde inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Büyükkılıç, geleceğini planlayan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.

Projenin yarının Kayseri'sine de hizmet edeceğini belirten Büyükkılıç, "Şehrimizin batı girişinde yaşanan trafik yoğunluğunu kalıcı olarak ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Hemşehrilerimizin zamandan tasarruf ettiği, güvenle yolculuk yaptığı bir ulaşım sistemi kuruyoruz. Bu önemli projeyi en kısa sürede tamamlayarak Kayseri'mize kazandıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

