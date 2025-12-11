Haberler

Kayseri'de Osman Kavuncu-DSİ Kavşağı'ndaki tramvay hattı yarın yeniden hizmete giriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyükşehir Belediyesi, Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşağı'ndaki raylı sistemle ilgili çalışmaları tamamladı. Başkan Büyükkılıç, tramvay hattındaki aktarmaların sona ereceğini duyurdu.

Kayseri'de, Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşağı'nda raylı sistemi etkileyen alandaki çalışmalar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yolun hizmete açılmasıyla beraber tramvay hattındaki aktarmalar sona erecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Fen İşleri Daire Başkanlığının Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Yeni Sanayi-DSİ Katlı Kavşağı'nda raylı sistemi etkileyen alandaki çalışmalarını tamamlandığını ve yarından itibaren tramvay hattındaki aktarmaların sona ereceğini belirtti.

Ekibe teşekkür eden Büyükkılıç, "Onlar gerçekten büyük bir özveriyle çalıştı. Ekibimiz, tramvay hattıyla ilgili tüm düzenlemeleri yaptı ve hiçbir sıkıntı yaşanmadan yarın sabah tramvay hattımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. İnşallah, bu gece tüm çalışmalarımızı tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Kanarya galibiyet peşinde! İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İşte Brann-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Tamı tamına 1 ton 900 kilo! Yakalanmasalar hepsini vatandaşa yedireceklerdi

Zabıtalar bile gördüklerine inanamadı
Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası

Tolga Karel'den bomba Kenan İmirzalıoğlu iddiası
Eski karısını çocuklarının gözü önünde öldürdü

Genç kadın, kızlarının gözü önünde vahşice katledildi
title