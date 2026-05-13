Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yaptırılan 2 okulun açılışı gerçekleştirildi

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever işbirliğiyle yaptırılan 2 okul için toplu açılış töreni düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi.

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, Kayseri'de hayırseverlerin eğitime verdiği katkının devam ettiğini belirterek, bu alanda katkı sağlayan herkesi tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da okulların hayırlı olmasını dileyerek, "Hamdi amcamız gibi büyüklerimiz şehrimizin gururu. Binlerce öğrencimizin burada yetişmesine vesile olacağı için şahsen kendisine minnet duyuyor ve teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu, Kayseri ve öğrencilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Kazım Karabekir, Yeniköy ve Altınoluk mahallelerine hizmet verecek okulların 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanarak eğitime açıldığını belirtti.

Türkiye'de en çok okul yapan belediyenin Melikgazi olduğunu savunan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"En çok okulu biz yaptık ama bunu yaparken bizim elimizden tutan, bizimle birlikte hareket eden hayırseverlerimiz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Hayırseverimiz Hamdi Özdemir birçok inşaatlar yaptı ama yaptığı inşaatlar içerisinde bu iki okul zannediyorum kendisini en çok mutlu eden yapılar olmuştur. Biblo gibi iki okulu işbirliğiyle Melikgazi'ye kazandırdık. Bölgede çok sayıda öğrencimiz var, burası birçok ailemize hizmet verecek. İsim konusuna gelecek olursak hayırseverimiz ismi bizim vermemizi istedi. Kendisi Kazım Karabekir'i çok sevdiği için biz de bu ismi verdik. Çocuklarımızın böyle güzel bir okulda okumalarına imkan sağlayan hayırseverimize, emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu güzel okullarda hizmet verecek eğitimcilerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Hayırsever Hamdi Özdemir de "Başta bu okulu yaparken en büyük yardımcımız Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Okullarımız tüm öğrencilerimize ve Kayseri'mize hayırlı olsun. Hepinize mutluluk ve başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardına okulların açılışı gerçekleştirildi.