Camiden dönen yaşlı çifti öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kayseri'nin merkez Hacılar ilçesinde camiden evlerine dönen yaşlı çifti av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.G, maktul Fahri (70) ve Gülhanım Baktır'ın (66) müşteki oğlu Asım Baktır, kızları Muhlise Özdemir ve Fatma Dağlı ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada 3 tanık dinlendi. Tanıklardan H.S, olay günü komşusu İ.K. ile yatsı namazına gittiğini, namazdan sonra evinin önüne geldiği esnada maktullerin evinin önünden silah sesi ve çığlık duyduğunu, bunun üzerine komşuyla birlikte olay yerine gittiğini söyledi.

Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiğini belirten H.S, "Maktullerin evinin karşısındaki ağaçlık alanda bir hareket gördüm ancak bu insan mıydı hayvan mıydı bilemiyorum. Çevrede at görmedim, at sesi de duymadım." dedi.

Tanık M.Ö. de 2024 yılında müşteki Asım Baktır'ın kendisini arayarak sanıkla aralarında borç yüzünden anlaşmazlık olduğunu ve arabuluculuk yapmasını istediğini söyledi.

Sanıkla tanışıklığının bundan ibaret olduğunu belirten M.Ö, "Sanığı ve Asım Baktır'ı ilçedeki bir berbere çağırdım. Orada aralarındaki anlaşmazlığı giderip senet imzaladık. Senetlerin ödenip ödenmediğini bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Tanık M.C. ise olay günü saat 19.00 civarında bacanağı olan sağının evinin yakınındaki piknik alanına gittiğini ve saat 21.00'e kadar orada olduğunu anlattı.

Sanığın evden çıkması durumunda yanından geçmesi gerektiğini savunan M.C. "Piknik alanından ayrılıp eve giderken olay yerindeki polis ve ambulansları gördüm. Olayı bu şekilde öğrendim." dedi.

Sanık M.G. de tanıklardan M.C. ile müşteki Asım Baktır'ın kendisinden 6 büyükbaş hayvan aldıklarını, ödeminin bir kısmını elden aldığını, kalanının da senet yapıldığını iddia etti.

Maktulleri yıllardır tanıdığını belirten M.G. "Ben bu aileden hiç bir saygısızlık görmedim. Onlar da benim suçsuz olduğumu biliyor. Aileden, ellerini vicdanlarına koymalarını istiyorum. Mahkemenizden de beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı da bilirkişi raporunda, müvekkilinin evinin çitle çevrili olduğu, tek çıkış olan kapıyı gören kamera kayıtlarında ise olay saatinde herhangi bir hareketlilik olmadığının belirtildiğini söyledi. Avukat, tanıklardan M.C'nin olaydan 3 gün sonra emniyete götürüldüğünü ancak ifadesinin kayıt altına alınmadığını iddia etti.

Müşteki avukatı ise sanığın planlı bir şekilde cinayetleri işlediğinin çok açık olduğunu ileri sürerek, "Bunları gizlemek için elinden geleni yapıyor. Sanık, olaydan uzun bir süre sonra yakalandı. Evinin çevresindeki çitlerin herhangi bir yerinden çıkıp yeniden orayı tamir etme süresi vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın maktul Fahri Baktır yönünden "tasarlayarak kasten öldürme", maktul eşi Gülhanım Baktır yönünden ise "bir suçu gizlemek amacıyla kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Hacılar ilçesinde 2 Ekim 2025'te camiden çıkan Fahri ile eşi Gülhanım Baktır evlerinin önünde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, özel ekip oluşturan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atla gelen şüpheli M.G'nin yaşlı çifti öldürdükten sonra yine aynı atla kaçtığını olay yerindeki nal izinden tespit etmişti.